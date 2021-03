Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș și Ionuț Dolanescu se cearta la cuțite și acum, la mai bine de opt ani de la moartea tatalui lor. De ce nu au revenit cei doi frați la sentimente mai bune și ce iși mai reproșeaza de aceasta data. Ce a facut și Maria Ciobanu, insa fara succes. Scandal monstru in familia Dolanescu […] The post…

- Mihai Bendeac și-a facut testul COVID in culisele de la teatru, inainte de a intra pe scena. Actorul a așteptat rezultatul cu sufletul la gura și le-a dezvaluit fanilor de pe Internet daca este sau nu infectat cu coronavirus.

- Joi, 18 februarie 2021, ora 10:00: Conferinta on line "Solutii pentru identificarea muncitorilor calificati prin dezvoltarea Invatamantului Profesional in Sistem Dual constantean. Modele si solutii. Alege un viitor de succes, educa muncitorii pe care ii doresti.Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta:…

- Echipa Chelsea Londra a obtinut al treilea succes in patru meciuri disputate sub comanda antrenorului german Thomas Tuchel, invingand la limita in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Sheffield United, duminica seara, intr-un meci din etapa a 23-a a campionului de fotbal al Angliei, potrivit Agerpres.…

- Jurnalul va ofera miercuri romanul ”Drumul meu cu Irene”, de Monica Nunweiller, scriitoare descoperita de maestrul Dinu Sararu. ”Mi-a dat cateva pagini care m-au uimit. Am incurajat-o sa continue și a...

- Premiera in Maramureș: intervenție medicala de succes realizata cu noul angiograf la Spitalul Județean de Urgența. Un barbat de 68 de ani a fost salvat! Intervenție medicala in premiera realizata in 22 ianuarie, la Secția Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș”…

- Primele intervenții din acest an au avut loc, vineri, la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara. Este vorba despre doua proceduri deosebite. Prima a constat in implantarea unei Valve Cardiace Aortice Percutan (TAVI), unui pacient in varsta de 74 de ani, diagnosticat cu stenoza valvulara aortica…

- Presedintele PNL Portugalia, Andrei Senciuc prezinta pe pagina de facebook, un roman rezident in Portugalia, care pana sa plece din tara lucra ca si politist, Iata ce scrie acesta: "Pe teritoriul portughez traiesc peste 40.000 de romani, raspandiți de la nord la sud, din vest la est.Astazi vi-l prezint…