Liviu Iolu și Daniel Șandru, candidații PLUS la Primăria și Consiliul Județean Iași Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a anunțat sâmbata ca Liviu Iolu este candidatul formațiunii la Primaria Iași, iar Daniel Șandru la Consiliul Județean, relateaza Mediafax.

&"Cu Liviu Iolu am avut ocazia și placerea sa colaborez la Guvern, a fost purtatorul de cuvânt al Guvernului din 2015-2016 și dupa ce am terminat mandatul la Guvern, Liviu avea de ales: sa se întoarca în presa cu competența pe care o câștigase la Guvern, dar a decis sa ramâna în continuare în proiectul civic și apoi în proiectul politic pe care l-am lansat. (...) Daniel Șandru,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

