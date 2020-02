Stiri pe aceeasi tema

- Elicopterul cu care se deplasa Liviu Dragnea, fostul sef al PSD, pe insula Belina era platit de PSD. Constantin Apavaloaie, pilot si administrator al firmei de transport aviatic Cobrex Trans din Brasov, a declarat in fata instantei ca l-a transportat de mai multe ori pe Liviu Dragnea cu un elicopter…

- Tribunalul Bucuresti reia, joi, audierile in dosarul Belina in care urmasul lui Liviu Dragnea la CJ Teleorman, Adrian Gadea, dar si fostul vicepremier al Romaniei, Sevil Shhaideh sunt judecati alaturi de alte persoane pentru fapte de coruptie in legatura cu trecerea insulei de la Apele Romane in…

- Judecatorul Bogdan Alexandru Dari pare decis sa solutioneze rapid acest proces mediatizat, la fiecare termen fiind audiati mai multi martori si fiind stabilit un calendar ferm pentru urmatoarele sedinte. VIP-urile din dosar au fost prezente in sala de judecata: fostul vicepremier al Romaniei, Sevil…