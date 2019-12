Stiri pe aceeasi tema

- "La mulți ani, Romania! Țara mea draga, Ți-am respectat cu sfințenie toate tradițiile, te-am sarbatorit cu fiecare ocazie, te-am purtat in suflet și in piept oriunde in lume, m-am mandrit cu tine peste tot și ți-am dedicat ție intreaga mea viața. De dragul tau am sacrificat tot…

- Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, are o prima postare pe pagina personala de Facebook, dupa incarcerarea la Rahova. Dragnea transmite un mesaj de Ziua Naționala și arata ca pentru aceasta țara și pentru binele romanilor a sacrificat tot.Citește și: Complicele lui Gheorghe Dinca face…

- Reprezentanța Comisiei Europene in Romania a postat un mesaj ironic la adresa Vioricai Dancila, dupa ce liderul PSD a spus „aștia”, referindu-se la romanii din strainatate. Instituția a postat o imagine cu o pisica care citește un ziar și mesajul „Deci aștia au fost la vot”.Citește și: BOMBA…

- Intrebata daca ea consideraa ca personajul Liviu Nicolae Dragnea a fost un om bun sau rau pentru Romania, Viorica Dancila a raspuns: "Noi ne asumam istoria acestui partid și ne asumam fiecare lider al partidului și cu lucruri bune și cu lucruri rele. Invațam sa nu mai repetam greșelile liderilor…

- Petrica Ciuca, un criminal in serie, a fost eliberat din pușcarie. A omorat mai mulți copii, dar a executat doar 16 ani de inchisoare! Prin legea recursului compensatoriu, la fiecare 5 luni executate, detinutilor li se mai scade din pedeapsa o luna. Indiferent de fapta pentru care au fost condamnati,…

- „CATRE PESEDIȘTI Acum trei ani, romanii ne-au votat pentru ceea ce am spus ca reprezentam, pentru principiile și valorile in care credem. Ne-au votat și pentru promisiunile unui program de guvernare facut pentru romani și pentru Romania. Ștampila votului a fost pusa pe buletinul de vot cu…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) lanseaza o noua campanie de informare si educare cu privire la pensiile private obligatorii din Romania - "Si tu ai niste bani pusi deoparte la Pilonul II", conform unui comunicat remis AGERPRES. Campania isi propune cresterea…