Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a ajuns marti dimineata la ICCJ, unde ar urma sa aiba loc ultimul termen in dosarul angajarilor fictive la DGASPC Teleorman, in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.. La termenul precedent, avocatul fostei directoare a Directiei…

- Avocatul fostei directoare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, Floarea Alesu, a cerut miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), unde fusese programat sa aiba loc ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, miercuri, ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, miercuri, ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Ultimul termen al procesului in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman va avea loc miercuri la Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, miercuri, ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 25 aprilie, ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit miercuri, pentru 25 aprilie, ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…