Potrivit portalului instantelor, cererea de eliberare conditionata a fost depusa pe 12 aprilie.Fostul lider al PSD executa o pedeapsa de trei ani și șase luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanța Suprema pe 27 mai 2019, pentru instigare la abuz in serviciu.Fostul lider al PSD a incearcat sa mai obțina zile libere prin munca in penitenciar.