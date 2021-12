Stiri pe aceeasi tema

- ​Pe lista personalitaților politice, pe primul loc se afla nimeni alta decât Diana Șoșoaca, care zilele astea a “mușcat” un pic din opinia publica dupa ce a sechestrat niște jurnaliști straini. Alaturi de ea se afla și europarlamentarul Cristian Terheș, o alta figura antivaccinista,…

- Inființata in data de 19 septembrie 2021 de Codrin Ștefanescu, fost secretar general in cadrul Partidului Social Democrat (PSD), Alianța Pentru Patrie (APP) s-a constituit intr-o filiala și la nivelul județului Mureș. Partid nascut "din lacrimi și durere" Noua formațiune politica este sprijinita și…

- Fostul sef al SRI Dambovita, Alexandru Oprea, anunta ca a trecut de la PSD la partidului lui Liviu Dragnea, APP. Oprea a devenit presedinte interimar APP Dambovita. „Alexandru Oprea este jurist, doctor in Management si a fost Presedinte al Consiliului Judetean Dambovita”, anunta APP pe pagina oficiala…

- Miza revizuiri ar fi eliminarea interdicției de a candida și a fi ales. De altfel, liderul PSD a declarat, in urma cu aproape o luna, in exclusivitate la Realitatea Plus, ca discuta cu avocatul sau posibilitatea unei actiuni in instanta."Unii spun ca eu nu am voie sa ocup vreo functie intr-un partid.…

- Fostul ministru al Educației, Liviu Marian Pop, s-a inscris in Alianța Pentru Patrie și va coordona organizația din Sectorul 1 al Capitalei. „Eu cred ca Liviu Pop a fost un excelent ministru! De astazi s-a alaturat echipei APP și va coordona organizația sectorului 1! Bine ai venit, Liviu! Te asteapta…

- Naistul Nicolae Voiculeț, membru AUR, a publicat pe Facebook o imagine in care promoveaza partidul Alianța pentru Patrie, formațiune inființata la inițiativa lui Codrin Ștefanescu și sprijinita de fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a informat Digi24 . Nicolae Voiculeț s-a remarcat prin mesaje in care…

- Fostul șef PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, duminica seara, la Realitatea Plus, inființarea unui nou partid, la inițiativa lui Codrin Ștefanescu, pe care l-a caracterizat drept ”un om de mare caracter”, care l-a ajutat foarte mult cand a fost inchis in Penitenciarul Rahova. Dragnea a spus ca partidul…

- Liviu Dragnea, fost presedinte al PSD, a anuntat duminica seara ca va sprijini un partid nou-infiintat, numit Alianta pentru Patrie. Potrivit lui Dragnea, formațiunea a luat naștere in urma demersurilor facute de Codrin Ștefanescu. “Prin octombrie am avut o discutie cu Codrin Stefanescu. Mi-a zis ca…