Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, aflata pe lista PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare, a vorbit despre avantajele adoptarii pactului pe migrație in Parlamentul European. Gabriela Firea a vorbit despre avantajele adoptarii pactului pe migrație in PE Președintele PSD București, Gabriela Firea, a postat recent un…

- Presedinta PSD Bucuresti, Gabriela Firea, si presedintele PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, au semnat protocolul de colaborare pentru alianta electorala la alegerile locale intre cele doua organizatii politice din Capitala. Este un prim pas pentru formarea echipelor comune PSD-PNL in consiliile locale…

- Gabriela Firea a facut anunțul pe Facebook:"Bucureștiul poate redeveni orașul dorit de oameni, o Capitala a viitorului. Pentru marile proiecte ale orașului este nevoie de o buna colaborare și acesta e sensul alianței electorale PSD PNL. Am semnat impreuna cu domnul Sebastian Burduja, președintele PNL…

- In comuna Cozieni, alegerile pentru un nou mandat de primar par sa capete o aura de emancipare, din moment ce lista candidatilor la Primarie ar putea fi completata de un fost fiu al satului, actualmente cu ocupatii in Bucuresti. Acesta si-a anuntat intrarea in cursa electorala cu o prima oferta, considerata…

- Consilierii generali ai Capitalei se intrunesc in sedinta vineri, de la ora 10.00, pentru a dezbate bugetul Municipiului Bucuresti pe anul 2024. Sedinta extraordinara a fost convocata de catre grupurile consilierilor generali PNL si PSD. Proiectul de buget a fost respins in trei sedinte anterioare,…

- Consiliul Județean Ilfov a anunțat lansarea unei campanii gratuite de sterilizare a cainilor care au stapan. Oamenii vor putea sa iși sterilizeze animalul de companie fara niciun cost. Campanie de sterilizare a cainilor in județul Ilfov! Președinte Consiliul Județean, Hubert Thuma, vine cu o veste buna…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, marti, ca, in acest moment, partidele din coaliția de guvernare au decis „posibilitatea” de a merge singure in alegerile locale din Bucuresti, fiind vazuți drept candidați Sebastian Burduja, Gabriela Firea, Nicușor Dan și Cristian Piedone.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca in acest moment PNL nu il sprijina pentru alegerile viitoare, dar a precizat ca inca nu suntem in campanie electorala si nici liberalii nu au anuntat oficial un candidat. Acesta a mai spus ca batalia se va da intre el și un candidat PSD, avand speranța ca…