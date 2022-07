Stiri pe aceeasi tema

- Chiria aeronavei private cu care fostul lider PSD Liviu Dragnea și iubita lui de atunci, Irina Tanase, au plecat spre Maldive in ianuarie 2019 a fost decontata din subvenția primita de PSD de la stat, se arata in dosarul fostul trezorier PSD Mircea Draghici.

- Senatorul PNL de Constanta si lider al Organizatiei Municipale PNL Constanta, Septimiu Bourceanu a realizat un nou podcast al carui invitat este vicepresedintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului in domeniul securitatii nationale, senatorul Nicoleta Pauliuc."Povestea mea…

- George Simion, președintele AUR, nu este lasat sa intre in Republica Moldova! El s-a deplasat alaturi de 100 de parlamentari romani, printre care Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, și Florin Cițu, președintele Senatului, pentru a participa la o ședința comuna a celor doua Parlamente.…

- Parlamentul nu va lua in discuție pachetul de legi privind siguranța naționala decat atunci cand va ajunge in Legislativ, cu avizele de la Guvern, a declarat, miercuri Marcel Ciolacu, liderul PSD și președinte al Camerei Deputaților, scrie News.ro.Acesta a afirmat ca Guvernul trebuie sa iși „asume”…

- In urmatorul ciclu electoral, UDMR a sprijinit Guvernul PSD-PUR condus de premierul Adrian Nastase, fara sa aiba vreun ministru in Executiv.In 2004-2008, UDMR ajunge din nou la Guvernare, alaturi de Alianta PNL-PD. In Guvernul lui Calin Popescu-Tariceanu, UDMR a avut cele mai multe portofolii de pana…

- In urmatorul ciclu electoral, UDMR a sprijinit Guvernul PSD-PUR condus de premierul Adrian Nastase, fara sa aiba vreun ministru in Executiv.In 2004-2008, UDMR ajunge din nou la Guvernare, alaturi de Alianta PNL-PD. In Guvernul lui Calin Popescu-Tariceanu, UDMR a avut cele mai multe portofolii de pana…

- Marcel Bolos si Sebastian Burduja au depus, marti, juramantul de investitura in functiile de ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene, respectiv ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, in fata presedintelui Klaus Iohannis.La ceremonia de la Palatul Cotroceni au participat presedintele…

- Daniel Fenechiu, liderul grupului PNL din Senat, a anunțat ca Florin Cițu, președintele Senatului, se afla, miercuri intr-o vizita in Ucraina, impreuna cu alti doi oficiali, presedinti ai parlamentelor din alte doua tari europene, potrivit Agerpres. Vizita are loc, dupa ce premierul Nicolae Ciuca și…