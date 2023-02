Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, euforic dupa Rapid – FC Voluntari 4-1, in etapa a 24-a din Liga 1. Pentru Rapid, au marcat Dugandzic (trei goluri) și Albu, in timp ce unicul gol al oaspeților a fost semnat de Lopes. Adrian Mutu, euforic dupa Rapid – FC Voluntari 4-1 Adrian Mutu s-a declarat fericit…

- Liviu Ciobotariu, antrenorul lui FC Volunatri, a avut un discurs dur dupa eșecul cu Rapid, scor 1-4. „Suntem intr-o cadere de forma. Am incasat 4 goluri din careul nostru, din 7-8 metri. Am fost umiliți. Am facut doar act de prezența”, și-a inceput Ciobotariu discursul dupa meci, la Orange Sport. Ciobotariu,…

- Prima reactie a lui Cristiano Ronaldo, dupa ce a semnat contractul colosal cu Al-Nassr. Starul portughez a semnat un contract valabil pana in anul 2025. Cristiano Ronaldo s-a aratat incantat de alegerea facuta si a promis ca va face totul pentru a obtine rezultate cat mai bune la noua echipa. Prima…

- Presedintele de la Al-Nassr a oferit declaratii despre transferul lui Cristiano Ronaldo. Oficialul sauditilor neaga informatiile aparute in presa din intreaga lume, si lasa de inteles ca mutarea lui CR7 este departe de a se oficializa. Cristiano Ronaldo este liber de contract, dupa ce s-a despartit…

- Plafonarea prețului pentru petrolul rusesc, introdusa de Statele Unite și partenerii sai, inseamna, in practica, ca principiile de baza ale pieței libere sunt remodelate, a declarat ambasada Rusiei in Statele Unite intr-un comunicat. „Am luat act de afirmațiile arogante ale administrației americane…

- Prima reactie a lui Mircea Lucescu dupa problemele grave din cantonamentul lui Dinamo Kiev a venit. Fotbalistii lui Dinamo Kiev au incercat sa se adaposteasca de rachetele rusesti din Ucraina si au alunecat pe gheata. Il Luce nu a fost afectat direct de cele intamplate, dar a fost chinuit de lipsa de…

- Ioana Simion s-a trezit, vineri dimineața, in centrul unui scandal imens! Bruneta este acuzata ca ar fi disparut de acasa de o saptamana și ca Ilie Nastase nu ar mai da de ea! Soția fostului mare tenismen a publicat prima reacție dupa apariția zvonurilor ca l-ar fi lasat lefter pe acesta, noteaza click.ro.…

- Dupa ce a fost refuzat de Liviu Ciobotariu și Eugen Neagoe, Gigi Becali ii are in vedere pe Ilie Poenaru și Andrei Prepelița. Pe lista ar putea intra și Laurențiu Reghecampf, care are probleme la Neftci Baku. Liber de contract dupa desparțirea de FC Argeș, unde a fost numit Marius Croitoru, Andrei Prepelița…