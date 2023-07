Stiri pe aceeasi tema

- Rapid și Sepsi au remizat, scor 0-0, in primul duel tare al ediției 2023/2024 din SuperLiga. Catalin Cirjan a fost impresionat de atmosfera din Giulești. Catalin Cirjan, mijlocaș imprumutat de Rapid de la Arsenal, a debutat in fața suporterilor din Giulești. A avut doua ocazii importante, ambele irosite.…

- Rapid a remizat cu Sepsi, scor 0-0, in prima runda a noului sezon de Superliga. Marius Ștefanescu (24 de ani), extrema covasnenilor, s-a aratat deranjat de maniera de arbitraj din Giulești. In minutul 65, Marius Ștefanescu a marcat un gol, la capatul unei faze superbe. Chemat la marginea terenului,…

- Rapid și Sepsi au remizat, scor 0-0, in primul duel tare al ediției 2023/2024 din SuperLiga. Roland Niczuly (27 de ani), portarul covasnenilor, acuza o viciere de rezultat. In minutul 65, Ștefanescu a marcat. Reușita a fost inițial validata, apoi anulata pentru un ofsaid, dupa consultarea VAR. Roland…

- Bergodi a facut cateva declarații dupa instalarea sa la noua echipa, Rapid București. El susține ca e foarte bucuros pentru ca s-a intors in Giulești. “Sunt multumit si bucuros ca am revenit in Giulesti la aceasta echipa minunata. Ma bucur ca am fost luat in considerare de conducere si sper sa fac lucruri…

- Cristiano Bergodi e antrenorul in care Rapid și-a pus increderea ca poate aduce titlul și Cupa in Giulești # Tehnicianul in varsta de 58 de ani are o cariera oscilanta. Fara realizari notabile in Italia și nici in cupele europene, Bergodi activeaza din 2005 in Romania, cu pauze, și n-a reușit cu adevarat…

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata echipa ideala a etapei a 10-a din play-off: PORTAR Roland Niczuly (Sepsi OSK) – A incheiat o saptamana excelenta cu un nou meci fara gol primit. FUNDASI Razvan Onea (Rapid) – Si-a trecut in cont o…

- Rapid este de neinvins pe teren propriu și continua sa spere la un loc care o poate duce in cupele europene dupa ce a rapus campioana și vicecampioana din sezonul trecut, in ultimele doua etape.

- Echipa de pe litoral evolueaza in etapa viitoare pe teren propriu, cu Rapid, sambata, 6 mai. Farul Constanta, echipa care conduce in clasamentul turneului play off din Superliga, s a intors cu un punct de la Sfantu Gheorghe, din meciul cu Sepsi OSK, din etapa a sasea, prima a returului. Scorul final…