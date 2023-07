Stiri pe aceeasi tema

- Oana Monea este ispita in acest sezon la Insula Iubirii. La varsta de 33 de ani, ispita emisiunii poate spune ca este o femeie implinita și asta pentru ca are succes pe plan profesional. Ei bine, mulți o cunosc, insa nu mulți știu cum arata ea in adolescența. Iata imagini cu ea de atunci!

- Oana Monea a facut senzație in sezonul 6 al emisiunii Insula Iubirii și aceasta a decis sa revina și in sezonul 7. Pentru mulți, ea este una dintre cele mai frumoase ispite. Puțini sunt cei care știu cum arata aceasta la 19 ani, inainte sa devina celebra.

- Ema Oprișan a fost surprinsa de camerele de filmat in timp ce vorbea despre colega ei de emisiune, Ana Maria Mariuța. Iubita lui Razvan Kovacs a dat carțile pe fața despre logodnica lui Marius Budin in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune difuzata doar pe AntenaPLAY.

- De cand a inceput Insula Iubirii, sezonul 7, Bianca Giurca este foarte activa pe rețelele personale de socializare, iar acolo transmite multe mesaje. Ei bine, de aceasta data, concurenta emisiunii a transmis un mesaj pentru cei care il jignesc pe iubitul ei, Marius Moise, dupa ce el s-a apropiat foarte…

- Insula Iubirii din 30 iunie 2023. Abia despartiti de parteneri, concurentii de la Insula Iubirii sezonul 7 incep sa se integreze din ce in ce mai bine printre ispite si isi dau frau sentimentelor. Marius Moise nu s-a sfiit de ceilalti concurenti si a facut un gest indrazneț fața de ispita Oana Monea,…

- Livia Marinescu este ispita la Insula Iubirii, sezonul 7. Aceasta susține ca este determinata sa le deschida ochii femeilor care au barbatii nepotriviti langa ele, folosindu-se de toate atuurile sale.