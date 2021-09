Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din New York a facut publice imagini violente, in care o femeie este lovita și impinsa de un tanar, in timp ce urca pe scara rulanta de la metrou, potrivti The Sun. Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum barbatul trece pe langa femeie, și imediat ce ajunge in fața ei,…

- Ungaria a trimis noi contingente de politie pentru a ajuta fortele locale sa patruleze in zonele de frontiera din Serbia, Macedonia de Nord si Slovenia, a anuntat marti Politia nationala ungara (ORFK), citata de stiridiaspora.ro.

- Autoritatile americane s-au angajat luni sa revizuiasca documentele din ancheta privind atacurile din 11 septembrie 2001 care ar putea fi declasificate, o cerere recurenta a unor familii, care ii reproseaza presedintelui american Joe Biden ca nu isi tine promisiunile de transparenta in acest caz,…

- Autoritatile din Ibiza cauta detectivi particulari care se pot infiltra printre turisti pentru a stopa petrecerile ilegale de pe insula spaniola cunoscuta pentru viata de noapte efervescenta, informeaza Agerpres . Sunt cautati candidati cu varste cuprinse intre 30 si 40 de ani, care se pot infiltra…

- Autoritațile din Hong Kong au arestat joi cinci persoane pe care le acuza ca au publicat carți pentru copii cu oi și lupi, afirmand ca scopul acestora este de a indemna tineretul la ura impotriva guvernului orașului. Cei 5 sunt acuzați de sedițiune, relateaza Reuters.

- Probe recoltate de la pacientii cu forme atipice de COVID-19 au fost expediate in Germania pentru a stabili prezenta sau absenta noilor tulpini Delta si Lambda. O ministra interimara a sanatatii Tatiana Zatic, potrivit careia, deocamdata, tara noastra nu are confirmata decat prezenta tulpinei Alfa (britanice),…

- Un pacient din Argeș a decedat, dupa ce a fost infectat cu tulpina Delta, cunoscuta ca indiana a COVID, transmite joi Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).In total, in Romania au fost confirmate in urma secvențierelor genetice 44 de cazuri de infectare cu varianta…