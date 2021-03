​LIVEVIDEO Parlamentul reia dezbaterile bugetului de stat pe 2021 / Se așteaptă votul final Parlamentarii reiau, marți, dezbaterile bugetului de stat pe 2021 iar în cursul zilei urmeaza sa se dea și votul final. Dezbaterile se anunța a fi unele tensionate, pe ordinea zi aflându-se bugetul ministerului Muncii dar și anexa care direcționeaza banii catre administrațiile locale. Opoziția acuza ca Guvernul aloca banii discreționar catre administrațiile partidelor de Coaliție. Cu o zi în urma, senatorii și deputații au votat pe articole proiectele de lege și au respins pe banda rulanta amendamentele depuse de PSD și AUR.

