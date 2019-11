LIVEVIDEO Destituirea lui Trump: mărturie publică crucială a fostei ambasadoare americane la Kiev Fosta ambasadoare americana în Ucraina, care a marturisit ca s-a simțit amenințata de Donald Trump, depune vineri marturie în fața Congresului, în a doua zi a audierilor publice, dupa deschidea anchetei de destituire care îl amenința pe președintele republican, scrie AFP.



Marie Yovanovitch, diplomat de cariera, a fost rechemata de urgența în mai la Washington dupa ce a devenit obiectul unei campanii de denigrare conduse în special de avocatul personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani.









