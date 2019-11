Stiri pe aceeasi tema

- Scorul dezastruos obținut de Dan Barna în alegerile prezidențiale nu a fost anticipat nici macar de cei mai sceptici dintre liderii și membrii USR. Una dintre marile întrebari care se pun acum în USR este în ce masura rezultatele candidatului Barna ar putea influența negativ…

- Liderul USR Dan Barna a declarat luni, intr-o conferinta de presa, dupa ce s-a clasat al treilea in alegerile prezidentiale, ca isi asuma responsabilitatea pentru neatingerea obiectivului ”tur 2 fara PSD”, recomandand simpatizantilor sustinerea lui Klaus Iohannis in turul al doilea. El a anuntat…

- „Nu cred!”, a fost prima reacție, dupa șocul inițial. Membrii USR Timiș au așteptat cu sufletul la gura rezultatele exit-poll. Fixați pe postul Digi24, apariția rezultatelor i-a luat total prin surprindere, mai ales ca, daca acestea se vor confirma, marele lor adversar, PSD și candidatul acestui…

- Potrivit unui sondaj realizat la comanda USR, publicat pe un grup intern de comunicare al partidului și consultat de G4Media.ro, candidatul USR PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, se claseaza pe locul trei in topul preferințelor romanilor. Pe primul loc se situeaza președintele Klaus Iohannis,…

- Sondajul realizat de IMAS, la comanda Europa FM, arata ca favorit pentru caștigarea alegerilor prezidentiale este Klaus Iohannis, cu puțin peste 45 de procente. Urmatorul clasat, la mare distanta de Iohannis, este candidatul ALDE si Pro Romania, Mircea Diaconu cu 16,6%, potrivit Barometrul Europa FM.…

- Iata analiza lui Remus Borza realizata in cadrul emisiunii „Borza Analytica" de la DCNews: „Romania are nevoie de un președinte care sa reconcilieze societatea, care sa uneasca națiunea, nu sa o dezbine. Romania are nevoie de un președinte care sa transmita mesaje pozitive, sa indemne la reconciliere…

- Primul miting din campania de strangere de semnaturi pentru Dan Barna, reprezentantul Alianței USR PLUS, pentru funcția de președinte al Romaniei, va avea loc marți, 27 august, la Constanța, in Parcul Primariei, incepand cu ora 18.00, pe esplanada din fața monumentului Victoriei. La manifestare va participa…