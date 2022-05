Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de invazie din Mariupol incearca sa ia cu asalt combinatul Azovstal, potrivit informațiilor furnizate atat de armata rusa cat și de forțele de aparare ucrainene. Trupele rusești incearca sa patrunda in Azovstal dupa o noapte de bombardamente intense care au ucis doi civili, au declarat aparatorii…

- Bombardamentele ruse continua in a 63-a zi de razboi. Marți, atacuri au fost semnalate la Harkov și in Zaporojie, dar și in Odesa, unde un pod a fost lovit de rachete. Regiunea Herson, in sudul Ucrainei, se afla sub control rusesc, potrivit ministerului rus al Apararii. Dupa intalnirea la Moscova cu…

- In timp ce la Moscova generalul Mihail Mizințev, „Macelarul de la Mariupol”, anunța un armistițiu convenit cu trupele ucrainene din Batalionul Azov care apara uzina Azovstal, Eduard Basurin, reprezentantul miliției din autoproclamata Republica Populara Donețk spunea ca a inceput atacul final asupra…

- Ministerul Apararii al Federației Ruse a invitat formațiunile ucrainene de la Mariupol sa depuna armele pe 5 aprilie și a promis ca asta le va salva viața militarilor, care vor fi lasați sa plece inspre zonele controlate de Kiev, scrie agenția rusa de presa Interfax , citand o declarație a generalului…

- Autoritațile din Sumi spun ca au reușit dupa aproximativ doua ore sa limiteze scurgerea de amoniac de la o uzina de produse chimice, cauzata de bombardamentele rusesti, spune guvernatorul Dmitro Jivitki, citat de Observatornews . „Echipele de urgența lucreaza pentru a elimina norul de amoniac. Nu exista…

- Volodimir Zelenski a transmis ieri ca se poate negocia statutul regiunilor separatiste Luhansk si Donetk. In cateva orase au inceput sa functioneze coridoarele umanitare, dar ucrainenii au spus ca rusii au atacat unele convoaie de civili. Fortele ruse continua bombardamentele si tot mai mule evaluari…

- Armata rusa iși va continua „operațiunea militara speciala” din Ucraina pana la „indeplinirea obiectivelor” stabilite, a declarat marți ministrul rus al apararii Serghei Șoigu, in pofida demararii luni a discuțiilor de pace dintre Moscova și Kiev. „Gruparea Forțelor Armate ale Federației Ruse va continua…

- Zelenski le-a mulțumit rușilor care au ieșit in strada pentru a protesta impotriva agresiunii militare declanșate de Putin in Ucraina și le-a cerut sa nu renunțe. „Catre cetațenii Federației Ruse care ies sa protesteze: Va vedem. Și asta inseamna ca ne-ați auzit. Inseamna ca ne credeți. Luptați pentru…