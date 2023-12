Stiri pe aceeasi tema

- Sistemele de aparare aeriana ale districtul Naro-Fominsk din regiunea Moscovei au detectat și interceptat o drona ucraineana care zbura spre Moscova, conform datelor preliminare, nu au existat victime sau pagube

- Kievul a acuzat, sambata, Rusia ca e vinovata de „crima de razboi” dupa ce a executat soldati ucraineni care și-au manifestat intentia de a se preda. Acuzația vine dupa difuzarea pe retelele sociale a unor imagini a caror autenticitate nu a putut fi verificata de AFP. O scurta inregistrare video, publicata…

- Ucraina a acuzat Rusia, sambata, ca a comis o „crima de razboi” prin executarea soldatilor ucraineni care si-au manifestat intentia de a se preda, in urma publicarii pe rețelele sociale a unor imagini a caror autenticitate nu a putut fi verificata de AFP, transmite News.ro.

- Kievul a acuzat Rusia ca s-a facut vinovata de „crima de razboi” executand soldati ucraineni care au semnalat intentia lor de a se preda, dupa difuzarea pe retelele sociale a unor imagini a caror autenticitate nu a putut fi verificata de AFP. O scurta inregistrare video, publicata pe Telegram, arata…

- Kievul a acuzat sambata Rusia ca s-a facut vinovata de "crima de razboi" executand soldati ucraineni care au semnalat intentia lor de a se preda, dupa difuzarea pe retelele sociale a unor imagini a caror autenticitate nu a putut fi verificata de AFP.O scurta inregistrare video, publicata pe Telegram,…

- Peste 4.300 de ucraineni sunt confirmați ca fiind prizonieri de razboi in Rusia, dintre care cel puțin 760 sunt civili și restul de peste 3.500 sunt militari, a transmis Ministerul Reintegrarii de la Kiev, citat de agenția DPA, relateaza Agerpres.Rudele celor capturați de Rusia și ținuți prizonieri…

- Rusia și Ucraina se ințeleg asupra schimbului de prizonieri de razboi și de cadavre ale soldaților morți și discuta despre trecerea navelor din porturile ucrainene din Marea Neagra, potrivit The Washington Post. Pentru aceasta, Moscova și Kiev folosesc intermediari, inclusiv Turcia, Qatar, Emiratele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat in discursul video transmis duminica seara ca doi cetateni ucraineni au fost ucisi in Israel, in timp ce alti cinci au fost localizati in sudul tarii, iar autoritatile au primit peste 100 de solicitari de ajutor. Intr-o paralela cu situatia din propria…