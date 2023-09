Autoritațile din Odesa anunța ca forțele ruse au atacat din nou regiunea cu drone, in timpul nopții. A fost lovit portul Ismail, fiind avariate depozite și „aproximativ 30 de camioane și 6 dube”, a precizat guvernatorul Oleg Kiper. Noaptea trecuta, o alerta aeriana a fost declarata in opt regiuni ale Ucrainei din cauza amenințarii rachetelor balistice.07:4426-09-2023Alerta aeriana in opt regiuni ucrainene. Explozie in Krivoi RogO alerta aeriana a fost declarata in opt regiuni ale Ucrainei din cauza amenințarii cu utilizarea rachetelor balistice, relateaza Ukrainska Pravda.Intr-un mesaj pe Telegram…