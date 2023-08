Stiri pe aceeasi tema

- In urma atacului asupra unui centru de transfuzii de sange din Kupian au fost inregistrați mai mulți morți și raniți. Salvatorii sting in prezent incendiul care a avut loc in urma ombardamentului rus.

- Batalii intense in nord-estul Ucrainei - Viceministrul ucrainean al Apararii, Hanna Maliar, raporteaza confruntari grele, dar forțele Kievului iși pastreaza pozițiile și obțin caștiguri in anumite zone. Maliar a dezvaluit ca forțele ruse incearca sa ii inlature pe ucraineni din pozițiile ridicate in…

- Trupele ruse mobilizeaza forțe pentru a intensifica atacurile asupra infrastructurii și a zonei de coasta a Ucrainei - potrivit Nataliei Humeniuk, reprezentant oficial al Forțelor de Aparare "Sud" din Ucraina, relateaza RBC, potrivit Rador."Inamicul acumuleaza forțe pentru a intensifica atacurile…

- UPDATE 8:00 O inregistrare video distribuita pe canalele de Telegram rusești arata ca forțele armate ale Moscovei au apelat la ceea ce pare o fi o lovitura cu sistemul cu capacitate duala „Iskander” pentru a distruge un cap de pod creat de trupele ucrainene peste Nipru, in regiunea Herson și imediata…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat la sfarsitul saptamanii, intr-un interviu acordat unui jurnal regional francez, ca revolta liderului gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, „arata diviziunile care exista in tabara rusa, fragilitatea atat a armatelor sale, cat si a fortelor sale…

- Viceministrul ucrainean al apararii, Hanna Maliar, a declarat luni ca Rusia a redistribuit soldați in estul ocupat al Ucrainei, acele trupe pe care a inceput sa le mute pe teritoriul Federatiei Ruse in timpul rebeliunii de sambata, abandonata in cele din urma, a grupului de mercenari Wagner, transmite…

- Statul Major ucrainean a raportat ca forțele ruse au lansat 40 de rachete de croaziera Kh-101/Kh-555, noua rachete de croaziera Kh-22 și doua rachete de croaziera Kalibr, precum și doua rachete antiaeriene S-300 și trei drone Shahed-131/136.

- Fortele armate ucrainene au oprit ofensiva rusa spre orasele Kupiansk si Liman, din estul tarii, si avanseaza in sud, a declarat vineri, 23 iunie, un oficial ucrainean cu rang inalt din domeniul apararii, citat de News. ”Am avut batalii foarte aprige in directiile Kupiansk si Liman, dar soldatii nostri…