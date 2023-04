LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 415 | Kievul raportează atacuri neîncetate ale rușilor asupra orașului Bahmut Armata Rusiei a continuat joi cu atacuri neincetate asupra orașului asediat Bahmut, din estul Ucrainei, și a bombardat și orașul Herson, din sudul țarii, au declarat oficialii de la Kiev. Kremlinul considera ca Bahmut este esențial pentru ofensiva lenta prin estul Ucrainei la mai bine de un an dupa ce și-a invadat vecinul. 07:15 - Acum 7 minute 14-04-2023 Atacuri neincetate ale rușilor asupra orașului Bahmut Armata Rusiei a continuat joi cu atacuri neincetate asupra orașului asediat Bahmut, din estul Ucrainei, și a bombardat și orașul Herson, din sudul țarii, au declarat oficialii de la Kiev.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

