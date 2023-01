LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 335 | O cale ferată și mai multe locuințe au fost bombardate în regiunea Sumî Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis, luni, ca Rusia trimite noi trupe noi in parțile ocupate ale regiunii Herson. Noi atacuri au avut loc in regiunile Donețk și Sumi, fiind lovite inclusiv zone cu locuințe ale civililor. Intre timp, Kremlinul a avertizat ca Ucraina va suporta consecințele daca Occidentul ii va furniza tancuri, iar UE a anunțat un nou pachet de sprijin financiar pentru Kiev.22:4523-01-202386% din școlile din regiunea Kiev au acum adaposturi antiaeriene, spune un oficial localIn regiunea Kiev, 86% din școli și gradinițe au adaposturi antiaeriene, a precizat luni… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kievul a petrecut aproape 700 de ore in stare de alerta aeriana in 2022, echivalentul a 29 de zile, a anunțat vineri șeful administrației militare a orașului. De asemenea, capitala Ucrainei a fost lovita de 52 de atacuri aeriene, care au distrus peste 600 de cladiri și au ucis 120 de locuitori. 30 dec.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a postat vineri, 23 decembrie, pe retelele sociale un video in care afirma ca s-a intors la lucru la Kiev , dupa vizita sa la Washington, relateaza Reuters . ”Sunt la biroul meu. Lucram pentru victorie”, declara liderul de la Kiev in filmarea postata pe pagina…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la Casa Alba, unde este primit de catre presedintele american Joe Biden, relateaza CNN.Cei doi sefi de stat urmeaza sa participe la o intalnire bilaterala. Aceasta este prima vizita a lui Volodimir Zelenski in strainatate de la inceputul Razboiului rus…

- Zelenski, primit de Joe Biden la Casa Alba și anunțul unui nou ajutor militar dat UcraineiPreședintele Ucrainei - Volodimir Zelenski intenționeaza sa viziteze Washingtonul miercuri și este posibila o intalnire cu președintele american Joe Biden, relateaza presa internaționala citand surse politice americane.Aceasta…

- Zelenski, primit de Joe Biden la Casa Alba și anunțul unui nou ajutor militar dat UcraineiPreședintele Ucrainei - Volodimir Zelenski intenționeaza sa viziteze Washingtonul miercuri și este posibila o intalnire cu președintele american Joe Biden, relateaza presa internaționala citand surse politice americane.Aceasta…

- Un nou-nascut a fost ucis in urma unui bombardament al rusilor care a avut loc in cursul noptii asupra unei maternitati din regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, in timp ce doua persoane au murit in atacuri care au avut loc in regiunea Harkov, au anuntat oficiali locali citati de CNN. Oleksandr Staruh,…

- Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea a declarat ca, in urma evaluarii facute de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, proiectul „Creșterea eficienței energetice a cladirii Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii Brașov”, pe care l-am depus in luna mai pe…

- Liderul autoritar al republicii ruse Cecenia, Ramzan Kadirov, un aliat apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin, a recunoscut joi ca Rusia a suferit pierderi mari pe campul de lupta din Herson: 23 dintre soldatii sai au fost ucisi si alti 58 au fost raniti intr-un atac cu artilerie ucrainean in…