LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 291 | Locuitorii din Odesa, fără curent electric pentru 2-3 luni Civilii din regiunea Odesa a ramas fara alimentare cu energie electrica in urma bombardamentelor din noaptea de vineri spre sambata, iar compania care se ocupa de reparații a anunțat ca acestea vor dura 2-3 luni. Probleme sunt și in Herson, unde peste 2.500 de consumatori sunt fara curent electric. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat ca atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, pe care le descrie ca fiind represalii pentru lovitura din 8 octombrie asupra podului Kerci, nu se vor opri. 10 dec. - Acum 10 ore 10-12-2022 Lucrarile la rețeaua electrica din regiunea Odesa ar putea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

