LIVETEXT: Netanyahu: „Hamas trebuie să se predea sau să moară”. Gruparea islamistă a respins o ofertă pentru un armistițiu de 7 zile Cel puțin 46 de persoane au fost ucise și alte 110 de persoane au fost ranite in urma unor atacuri israeliene lansate miercuri asupra taberei de refugiați Jabalia, din nordul Fașiei Gaza, a anunțat Ministerul Sanatații controlat de Hamas. In același timp, Israelul a anunțat ca trupele sale au atacat mai multe ținte Hamas din Jabalia, descoperind un camion cu rachete cu raza lunga și alte depozite de arme. In plus, armata spune ca a identificat mai mulți teroriști Hamas ascunși in cladirile din zona Jabaliya și a direcționat loviturile aeriene asupra lor.23:3420-12-2023Biden: SUA inca analizeaza… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

