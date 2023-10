LIVETEXT Joe Biden se va deplasa la Tel Aviv. Circa 100.000 de persoane, blocate în orașul Gaza înainte de operațiunea militară a Israel Președintele american Joe Biden va efectua miercuri o vizita in Tel Aviv, in timp ce Israelul se pregatește sa escaladeze o ofensiva impotriva militanților Hamas, care a declanșat o criza umanitara in Gaza și a ridicat temeri privind un conflict mai larg in regiune. Autoritațile din Gaza spun ca peste 2.800 de oameni au fost uciși in atacurile israeliene din 7 octombrie, aproximativ un sfert dintre ei copii, iar peste 10.000 de raniți sunt in spitale și se confrunta cu o lipsa de provizii. Peste 100.000 de persoane sunt in continuare in orașul Gaza, nereușind sa evacueze inainte de operațiunea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

