- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a anunțat sambata ca Israelul a "trecut la o noua faza" in razboiul impotriva Hamas, dupa ce forțele sale terestre au patruns in Fașia Gaza și armata a bombardat obiective teroriste din enclava in cursul nopții. Totodata, armata israeliana a lansat sambata…

- Ministrul palestinian al Sanatații, Mai al-Kaila, a declarat marți ca trei spitale din Fașia Gaza au fost scoase din funcțiune deoarece au ramas fara combustibil pentru a-și alimenta generatoarele de electricitate, informeaza Rador Radio Romania.Al-Kila a declarat intr-o conferința de presa desfașurata…

- Israelul se pregatește pentru o "operațiune multilaterala" impotriva Hamas din "aer, de la sol și de pe mare", a afirmat ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, intr-o declarație video difuzata luni, 23 octombrie, potrivit CNN și The Times of Israel.Gallant a finalizat un tur al bazei navale…

- Israelul va lansa cel mai probabil un asalt terestru "dificil și sangeros" asupra Fașiei Gaza in urmatoarele zile, in ciuda furiei tot mai mari din lumea araba cauzata de explozia de la spitalul din Gaza, care a intensificat temerile privind o escaladare mai ampla a conflictului in regiune, a declarat…

- Israelul nu are niciun interes sa poarte un razboi pe frontul sau nordic si, daca gruparea paramilitara șiita libaneza Hezbollah se va abtine, atunci Israelul va mentine situatia de-a lungul granitei asa cum este, a declarat duminica, 15 octombrie, ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, potrivit…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, potrivit Times of Israel.

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a șasea zi. Forțele de Aparare israeliene au vizat o rețea de tuneluri a Hamas din Gaza. Anterior, miercuri, Israelul a anunțat ca a distrus „capacitațile de detectare aeriana” ale gruparii și a bombardat și casa familiei lui Mohammed…

- O criza umanitara se desfașoara rapid in Gaza, in timp ce locuitorii blocați, mulți dintre ei lipsiți de hrana și electricitate, se confrunta cu o a patra zi de atacuri aeriene israeliene ca raspuns la atacul mortal al Hamas asupra Israelului, care a ucis cel puțin 1.200 de persoane, potrivit postului…