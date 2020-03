LiveScore Liverpool vs Atletico Madrid / PSG vs Borussia Dortmund (de la 22:00) - Echipele de start

LiveScore Liverpool vs Atletico Madrid / PSG vs Borussia Dortmund…

Liverpool vs Atletico Madrid (22:00) / Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus​

Echipele de start:



Liverpool: Adrian - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain - Salah, Firmino, Mane. Antrenor: Jurgen Klopp



Rezerve: Lonergan - Fabinho, Lallana, Matip, Milner, Minamino, Origi



Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi - Koke, Saul, Thomas, Correa - Costa, Joao Felix. Antrenor: Diego Simeone



Rezerve: Adan - Carrasco, Gimenez, Lemar, Llorente, Morata, Vrsaljko



PSG vs Borussia Dortmund (22:00) /…