Stiri pe aceeasi tema

- West Ham și Chelsea se intalnesc in etapa a doua din Premier League. Meciul are loc de la 18:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2. Rezultatele etapei #2 din Premier League West Ham - Chelsea, live de la 18:30 Click AICI pentru statistici West Ham - Chelsea,…

- Cum arata un bilet multiplu (acumulator) pentru partidele de miercuri din Liga Campionilor, manșa secunda a Turului 1 preliminar? Iata-l mai jos. Se aduna o cota de peste 30.00, pe Betano, mizand pe victoria celor șapte echipe favorite. Miercuri, 18 iulie 2023Champions League - Tur 1 preliminar - Manșa…

- Novak Djokovici s-a calificat vineri in finala de la Wimbledon 2023, dupa ce l-a invins in 3 seturi pe Jannik Sinner, scor 6-3, 6-4, 7-6 (4). Duminica, Nole joaca ultimul act contra spaniolului Carlos Alcaraz, numarul 1 mondial și singurul jucator capabil sa-l invinga pe sarb la momentul actual.In setul…

- Farul - Sheriff 1-0 » Roberto Bordin, 58 de ani, antrenorul moldovenilor, a declarat la finalul partidei din turul I preliminar Champions League ca echipa lui merita un rezultat de egalitate. Returul e programat pe 18 iulie, de la 20:00, la TiraspolDaca trece de Sheriff, Farul va prelua statutul de…

- Presedinta Republicii Moldova a precizat, sambata, in mesajul cu ocazia marcarii a 500 de zile de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, ca rezultatul nu poate fi altul decat victoria Kievului, data fiind indarjirea populației in fața agresorului de la est.

- "Nu exista nicio indoiala", a declarat el la o intalnire cu absolventi ai unei universitati de administratie publica, potrivit agentiei oficiale de presa ruse TASS, potrivit Agerpres.Insusi liderul rus a ordonat invazia pe scara larga a Ucrainei in februarie 2022.La acea vreme, el a citat protectia…

- In primul rand, iata mesajul norocos la final de saptamana pentru toata lumea. Ceva interesant se va intampla pentru voi toți. Vi se va prezenta o alegere care are potențialul de a va transforma viața in ceva complet diferit. Singura problema este ca majoritatea dintre voi veți fi atat de stresați de…

- Luni noaptea, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis ca razboinicii lor au avansat in toate directiile, iar aceasta este o zi fericita. ”Astazi – frontul. Regiunea Donețk, Zaporizhzhia. Razboinicii nostri, pozitiile noastre de front, zonele de operatiuni active pe front. Astazi, razboinicii…