- Liverpool continua cursa aproape fara de greșeala spre titlul din Premier League. Formația antrenata de Jurgen Klopp s-a impus cu 2-0, pe teren propriu, impotriva celor de la Watford, și a adunat 49 de puncte (are 16 victorii și un singur egal), cu 11 mai multe decat Leicester (locul 2, un meci mai…

- Lvierpool a invins-o pe Salzburg, scor 2-0, in grupa E a Ligii Campionilor, și s-a calificat astfel in optimile celei mai importante competiții intercluburi din lume. Vezi AICI programul etapei #6 din Liga CampionilorVezi AICI clasamentul actualizat al grupelor Ligii Echipa lui Klopp a deschis scorul…

- FIFA20 // Succesul clar reușit de Liverpool in derby-ul cu Everton, scor 5-2, n-a ramas fara ecou pentru jucatorii „cormoranilor”. Daca in Premier League jucatorii lui Jurgen Klopp sunt foarte aproape de un titlu pe care il așteapta de 30 de ani, in FIFA cațiva jucatori și-au imbunatațit deja atributele.…

- FC Liverpool a obtinut a 10-a victorie in primele 11 etape ale campionatului de fotbal al Angliei, invingand in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Aston Villa, intr-o partida disputata sambata. "Cormoranii" au tremurat insa serios pentru acest succes, pe care l-au obtinut in ultimele minute ale partidei…

- Atacantul egiptean Mohamed Salah (Liverpool), accidentat in meciul cu Leicester City, sambata, din Premier League, a suferit doar o entorsa usoara la glezna si ar putea fi apt de joc pentru partida cu Manchester United din 20 octombrie, scrie AFP. Lovit de mijlocasul ''vulpilor'',…

- Liverpool este de neoprit in Premier League. "Cormoranii" s-au impus in deplasare cu 1-0 in fața formației Sheffield United și au obținut a șaptea victorie consecutiva din tot atatea etape disputate.

- Echipa FC Liverpool a obtinut a sasea victorie consecutiva in campionatul de fotbal al Angliei, impunandu-se cu scorul de 2-1 pe terenul formatiei Chelsea Londra, duminica seara, in derby-ul etapei a 6-a din Premier League. Golurile au fost marcate de Trent Alexander-Arnold (14) si Roberto…

- Manchester City, campioana en titre a Angliei, a ridiculizat-o pe Watford, sambata seara, in etapa a 6-a din Premier League, administrandu-i un scor de maidan, 8-0 (5-0), pe Etihad Stadium, potrivit Agerpres. Intr-un meci care a curs practic intr-o singura directie, pe tabela de marcaj si-au trecut…