Stiri pe aceeasi tema

- Manuel Ugarte (22 de ani), mijlocașul defensiv uruguayan al celor de la Sporting Lisabona, este dorit de Liverpool, locul 5 in clasamentul din Premier League. Fotbalistul sud-american este dorit cu insistența de Jurgen Klopp (55 de ani), tehnicianul „cormoranilor”, și ar putea ajunge pe Anfield in…

- Liverpool - Fulham, meci restant din etapa a 28-a a campionatului Angliei, este programat, miercuri, 3 mai, de la ora 22:00, pe Anfield, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 2.

- James Milner (37 de ani) nu va continua la Liverpool din vara, cand ii expira contractul cu echipa lui Jurgen Klopp. Mijlocașul englez este in discuții avansate cu Brighton, locul 8 in Premier League. Milner ar urma sa semneze un contract valabil pe un sezon, potrivit jurnalistului Nicolo Schira. Și…

- Alexis Mac Allister (24 de ani) o va parasi pe Brighton la sfarșitul acestui sezon. Mijlocașul argentinian costa, potrivit cotidianului The Sun, 90 de miloane de euro și va fi obiectul licitației intre cei doi granzi din Premier League. Alexis Mac Allister nu va mai ramane la Brighton pana la finele…

- Autocarul lui Liverpool a fost atacat de fanii lui Manchester City, la finalul partidei pierdute de „cormorani”, scor 1-4, pe terenul campioanei en titre din Premier League, intr-un meci din runda cu numarul 29 din Premier League. O caramida a fost aruncata de fanii „cetațenilor” in direcția lui Jurgen…

- Ben White (25 de ani), fundașul dreapta al liderului din Premier League, Arsenal, a spus ca, daca nu ar fi devenit fotbalist profesionist, s-ar fi facut gradinar. Jucatorul cu 4 selecții in naționala Angliei a dezvaluit, de asemenea, ca, atunci cand era mic, nu se uita la meciurile de fotbal transmise…

- Nicolo Barella (26 de ani), mijlocașul central al celor de la Inter Milano, ar fi starnit interesul celor de la Liverpool. Jurgen Klopp (55 de ani), antrenorul german al „cormoranilor”, ar urmari indeaproape situația lui Nicolo Barella, fotbalist cu 42 de selecții in echipa naționala a Italiei, scriu…

- Antrenorul echipei FC Liverpool, Jurgen Klopp, a fost extrem de incantat de prima victorie a elevilor sai in campionatul de fotbal al Angliei, de la debutul anului 2023, in fata concitadinei Everton (2-0), luni seara, in traditionalul Merseyside Derby, subliniind ca acesta trebuie sa fie semnalul inceputului…