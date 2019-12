Stiri pe aceeasi tema

- Inter Milano si Ajax Amsterdam, semifinalista in sezonul trecut, au ratat, marti, calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Cele doua formatii au pierdut pe teren propriu in ultima etapa a grupelor, iar din primavara vor evolua in saisprezecimile Ligii Europa. Inter Milano a fost invinsa…

- Lvierpool a invins-o pe Salzburg, scor 2-0, in grupa E a Ligii Campionilor, și s-a calificat astfel in optimile celei mai importante competiții intercluburi din lume. Vezi AICI programul etapei #6 din Liga CampionilorVezi AICI clasamentul actualizat al grupelor Ligii Echipa lui Klopp a deschis scorul…

- Liverpool și-a conturat lista de transferuri pentru pauza de iarna și unul dintre jucatorii pe care ii vrea este Jadon Sancho, de la Borussia Dortmund, anunța MEDIAFAX.Mijlocașul face un sezon de excepție in Bundesliga și in Liga Campionilor, iar Jan Aage Fjortoft, fost fotbalist, spune pe…

- LIGA CAMPIONILOR LIVE VIDEO. Nicolae Stanciu se deplaseaza cu Slavia Praga pe Camp Nou. Jucatorii formatiei cehe au fost socati de masurile de securitate gasite, in conditiile in care locuiesc in acelasi hotel cu Regele Felipe al IV-lea, aflat in vizita in capitala Cataluniei. "Practic, a…

- Ianis Hagi, Razvan Marin și Nicolae Stanciu au avut parte de o seara neagra in Liga Campionilor! Liverpool a facut instrucție cu Genk, unde Hagi a fost rezerva. Ajax, cu Marin nefolosit, dar rezerva, a pierdut acasa, cu Chelsea. Singurul titular a fost Nicolae Stanciu, insa Slavia Praga a pierdut…

- Dietmar Hamann (46 de ani), fostul mijlocas de la Liverpool, a anuntat ca echipa antrenata de Jurgen Klopp este interesata de tanarul fotbalist Jadon Sancho, legitimat la Borussia Dortmund, anunța MEDIAFAX.Citește și: Plecare de rasunet de la PRO TV! Cine paraseste postul dupa 15 ani Castigator…

- Ștefan Tarnovanu, 19 ani, portarul lui Poli Iași pe care Gigi Becali il va aduce la FCSB, a vorbit pentru prima oara despre mutarea anunțata in exclusivitate de Gazeta Sporturilor. „Din ce stiu, cluburile s-au inteles, daca nu vor aparea probleme voi semna. A venit pe neasteptate aceasta oferta. M-a…

- Napoli și Liverpool se dueleaza marți, 17 septembrie, de la ora 22:00, in grupele Ligii Campionilor, iar Lorenzo Insigne (28 de ani) este optimist ca echipa sa va repeta succesul de-acum un an din grupe: „Visul meu e sa ajung in finala si s-o castig. Putem fi surpriza sezonului in Europa”. Napoli nu…