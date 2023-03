Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool a „zdrobit-o” pe Manchester United, scor 7-0, in cel mai categoric succes reușit de „cormorani” all-time in fața rivalei. Pe internet, microbiștii au pornit „robinetul” cu ironii la adresa „diavolilor”, dupa KO-ul primit pe „Anfield Road”. Incredibil scor pe Anfield! Liverpool a pulverizat-o…

- Liverpool a castigat duminica cu 7-0 derby-ul rundei a 26-a din Premier League impotriva lui Manchester United. Dupa o prima repriza echilibrata, cormoranii s-au dezlantuit, marcand de 6 ori in partea secunda. Gakpo, Nunez si Salah au reusit cate o dubla.

- Liverpool a caștigat duminica cu 7-0 derby-ul rundei a 26-a din Premier League impotriva lui Manchester United. Dupa o prima repriza echilibrata, cormoranii s-au dezlanțuit, marcand de 6 ori in partea secunda. Gakpo, Nunez și Salah au reușit cate o dubla.

- Liverpool a invins-o pe Manchester United cu 7-0 in etapa 26 din Premier League, dar antrenorul „cormoranilor”, Jurgen Klopp (55 de ani), a avut oricum un motiv de suparare. In minutul 88 al meciului de pe Anfield, Roberto Firmino, introdus pe teren doar cu 9 minute in urma, a dus scorul la 7-0. Jucatorii…

- Liverpool - Manchester United, meci contand pentru etapa a 26-a din campionatul Angliei, este programat, duminica, 5 martie, de la ora 18:30, pe Anfield, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Antrenorii echipelor de fotbal FC Liverpool si Manchester United, Juergen Klopp si Erik Ten Hag, i-au indemnat, sambata, pe suporteri sa renunte la cantecele care folosesc tragediile care au lovit cele doua cluburi, in ajunul meciului dintre cele doua formatii din etapa a 26-a din Premier League,…

- Liverpool - Manchester United, derby-ul week-end-ului din Premier League, se joaca duminica, de la ora 18:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. ...

- Liverpool – Everton 2-0. Echipa lui Jurgen Klopp a caștigat Merseyside Derby. Cody Gakpo a inscris primul gol pentru „cormorani”. Formația de pe Anfield a obținut prima victorie in Premier League in 2023. Mohamed Salah a deschis scorul in minutul 36, dupa un contraatac purtat de Darwin Nunez. Jucatorul…