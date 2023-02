Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool, fara victorie in 2023, serie de trei infrangeri in deplasare, de fiecare data cu trei goluri primite. Multiple accidentari, neadaptarea lui Darwin Nunez (23 de ani) și un Campionat Mondial care a adancit și mai mult criza pe Anfield. „Cormoranii” au pierdut rușinos, 0-3 cu Wolves. „E limpede…

- Liverpool – Chelsea 0-0. A fost o remiza spectaculoasa pe Anfield, intre echipele lui Jurgen Klopp și Graham Potter. In urma acestui rezultat, Liverpool a urcat pe locul 8, in timp ce Chelsea ramane pe 10. Liverpool – Chelsea 0-0 Fina de meci! Liverpool și Chelsea au incheiat la egalitate, 0-0. Min.…

- Darwin Nunez a fost aparat de Alan Shearer, cel mai bun marcator din istoria Premier League. Atacantul lui Liverpool a fost transferat de la Benfica, vara trecuta, pentru 75 de milioane de euro. Deși mutarea a produs mult entuziasm pentru fanii „cormoranilor”, Nunez a avut evoluții oscilante. Darwin…

- Jurgen Klopp, antrenorul echipei engleze FC Liverpool, s-a declarat incantat joi de faptul ca atacantul olandez Cody Gakpo se va alatura gruparii de pe Anfield. „Cody este un jucator tanar cu foarte mult potential. Daca ar fi marcat 40 de goluri in Spania sau in alta parte, ar fi devenit inaccesibil",…

- Jurgen Klopp (55 de ani), antrenorul celor de la Liverpool, este incantat de noul transfer facut de „cormorani”. Englezii l-au transferat pe internaționalul olandez Cody Gakpo (23 de ani) de la PSV Eindhoven, fotbalist dorit cu insistența și de marea rivala Manchester United. Tehnicianul german a spus…

- FC Liverpool a dat lovitura, dupa ce a reusit primul mare transfer din aceasta iarna. Echipa pregatita de Jurgen Klopp s-a inteles cu olandezii de la PSV pentru transferul lui Cody Gakpo, fotbalist care a impresionat prin prestatiile sale la Cupa Mondiala din Qatar.

- Liverpool ar fi ințeles cu Enzo Fernandez (21 de ani), mijlocașul defensiv argentinian legitimat la Benfica. Jucatorul care in prezent este la Mondialul din Qatar ar urma sa ajunga pe Anfield in vara lui 2023, potrivit portughezilor de la Report, care au anunțat in premiera și tranferul lui Darwin Nunez…

- Meciul dintre campioana en titre, Manchester City, si Chelsea, finalista de anul trecut, reprezinta capul de afis al turului trei (32-imi) al Cupei Angliei la fotbal, care include cinci dueluri intre echipe din Premier League, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Liverpool, detinatoarea trofeului, va…