Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool nu trece prin cea mai buna forma in acest inceput de Premier League, unde a inregistrat doua remize surprinzatoare cu Fulham și Crystal Palace. Aflata pe locul 15 și cu doar doua puncte inregistrate, cormoranii au probleme la mijlocul terenului, unde mai mulți jucatori sunt accidentați, in…

- Rapid e lider in Liga 1 dupa victoria obținuta sambata seara in duelul de tradiție cu FC Argeș, 2-1. Cu un stadion arhiplin inspate, alb-vișiniii au bifat al treilea succes consecutiv, piteștenii fiind „anesteziați” de „dubla” de efect a lui Sefer. Iata cinci momente notabile ale partidei din Giulești:…

- Deian Sorescu a deschis scorul pentru echipa Rakow Czestochowa, duminica, in victoria cu scorul de 3-2 obtinuta impotriva formatiei Stal Mielec, in etapa a treia din Ekstraklasa, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ce a spus Anamaria Prodan despre Laurențiu Reghecampf, dupa ce s-a calificat in Conference League cu echipa pe care o antreneaza in prezent, Neftki Baku. Echipa lui Reghe a obținut calificarea in turul trei preliminar din Conference League, dupa victoria cu scorul 3-0, impotriva celor de la Aris Limassol.…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, dupa victoria cu 3-0 din meciul cu formatia din Andorra Inter Club d'Escaldes din preliminariile Conference League, ca „scorul este mincinos" tinand cont de numarul ocaziilor ratate de jucatorii sai.

- Clubul englez FC Liverpool a anuntat ca l-a recrutat pe atacantul uruguayan Darwin Nunez de la formatia Benfica Lisabona. Suma tranzactiei este de 100 de milioane de euro, inclusiv bonusuri. Acesta este cel mai scump transfer din istoria „cormoranilor“, informeaza AFP, citat de Agerpres. Intr-un comunicat…

- Sadio Mane, unul dintre cei mai importanți jucatori ai lui Liverpool, a anunțat conducerea clubului englez ca nu mai vrea sa continue pe „Anfield“. S-a intamplat imediat dupa ce Liverpool a pierdut finala Ligii Campionilor in fața echipei Real Madrid. De serviciile lui Mane s-au interesat imediat reprezentantii…

- Sport Dunarea-Turris Turnu Magurele, campioana județeana, ediția 2021-2022 iunie 6, 2022 08:58 Echipa finanțata de Primaria Turnu Magurele a caștigat la pas ediția de campionat județean de fotbal 2021-2022. Daca primul joc al finalei, cel de la Plosca, a fost un echilibru evident, scorul 1-1 fiind…