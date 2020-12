Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, a pierdut, dupa o disputa dramatica, derby-ul Diviziei A1, cu CSM Targoviște, principala contracandidata la titlu in actuala stagiune, scor 2-3 (25-21, 26-28, 25-22, 19-25, 13-15). CSM Targoviște continua marșul imbatabil, caștigand toate jocurile susținute in acest…

- Doar o victorie au obținut voleibalistele de la CSM Lugoj in cel de-al treilea turneu al Diviziei A1 la volei feminin, desfașurat in weekend, in Sala Ioan Kunst Ghermanescu. Dupa doua infrangeri in primul turneu, 0-3 cu Dinamo București și CSM Volei Alba Blaj, urmate de alte doua eșecuri prin…

- Reprezentativa Albaniei a promovat in Divizia B a Ligii Natiunilor, dupa ce a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, selectionata Belarusului, in ultima etapa a grupelor Diviziei C. Meciul a fost arbitrat de Radu Petrescu. Tot miercuri, Kazahstan a pierdut cu 1-2 confruntarea…

- Ziarul Unirea FOTO: Volei Alba Blaj – CSM Lugoj 3-0, in Sala „Timotei Cipariu” | Campioana, a doua victorie in actuala ediție a Diviziei A1 Volei Alba Blaj a caștigat al doilea meci din actuala stagiune, in Sala „Timotei Cipariu”, scor 3-0 (25-21, 25-12, 25-15), cu CSM Lugoj, in turneul inaugural al…

- CSM Volei Alba Blaj a caștigat sambata primul meci in cadrul turneului numarul 1 al Campionatului Național de volei feminin, Divizia A1. Campioana Romaniei a invins formația Dinamo București cu 3 – 1 (25-19, 25-19, 22-25, 25-22). Turneul desfașurat in Sala „Timotei Cipariu” din Blaj va continua duminica,…

- Ziarul Unirea FOTO: Volei Alba Blaj – Dinamo București 3-1, in derby-ul etapei inaugurale a Diviziei A1 | Campioana, victorie importanta impotriva contracandidatei Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, a inceput noua stagiune așa cum a terminat-o pe precedenta, o victorie in Sata “Timotei Cipariu”, impotriva…

- Ziarul Unirea Volei Alba Blaj, debut cu Dinamo, un meci de foc, in Sala „Timotei Cipariu”, in 31 octombrie! *Doua turnee din turul Diviziei A1 vor fi gazduite de “Mica Roma” Volei Alba Blaj și-a aflat programul competițional din prima parte a stagiunii Diviziei A1. Echipa din “Mica Roma” va debuta in…

- Viziunea de dezvoltare pe care o propun blajenilor ne va ajuta sa construim frumos Blajul european, in fapt casa noastra comuna – un oraș al viitorului pentru copiii noștri! Acest proiect de dezvoltare are in vedere perioada 2021-2027, care va fi una dintre cele mai importante perioade de creștere pentru…