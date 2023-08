Stiri pe aceeasi tema

- LIVE VIDEO Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia. Parada cu torțe, unul dintre cele mai spectaculoase momente ale evenimentului Ultimul moment al zilei de sambata din cadrul Festivalului Roman Apulum de la Alba Iulia, este și unul dintre cele mai spectaculoase ale intregului eveniment. Este vorba…

- LIVE VIDEO: Ceremonia de deschidere a Festivalului Roman Apulum 2023 de la Alba Iulia. ”Batalia pentru Dacia” Ceremonia oficiala de deschidere a Festivalului Roman Apulum 2023 ”Batalia pentru Dacia” are loc sambata pe Esplanada Catedralei Romano-Catolice. Imediat dupa deschidere va avea loc parada…

- LIVE VIDEO| Ceremonia de deschidere a Festivalului Roman Apulum 2023: Parada razboinicilor romani și daci in Cetatea Alba Carolina LIVE VIDEO| Ceremonia de deschidere a Festivalului Roman Apulum 2023: Parada razboinicilor romani și daci in Cetatea Alba Carolina Timp de cinci zile Alba Iulia gazduiește…

- ASTAZI: A doua zi a Festivalului Roman Apulum 2023. Demonstrații militare, dansuri antice, parada cu torțe. PROGRAMUL zilei de sambata ASTAZI: A doua zi a Festivalului Roman Apulum 2023. Demonstrații militare, dansuri antice, parada cu torțe. PROGRAMUL zilei de sambata Peste 400 de reenactori din șase…

- 11-15 august| Festivalul Roman Apulum 2023: Grupul de reenactment istoric „Legio Prima Italica” va participa și anul acesta la Batalia pentru Dacia 11-15 august| Festivalul Roman Apulum 2023: Grupul de reenactment istoric „Legio Prima Italica” va participa și anul acesta la Batalia pentru Dacia Grupul…

- LIVE VIDEO: Au inceput Zilele Medievale ale Balgradului. Parada costumelor medievale in Cetatea din Alba Iulia. PROGRAM Alba Iulia se intoarce in perioada medievala, in acest weekend. Incep Zilele Medievale ale Balgradului. Un festival in care vor fi prezentate o serie de spectacole pe tematica medievala…

- 11-15 august| PROGRAM Festivalul Roman Apulum 2023: Lupta dintre daci și romani, ateliere meșteșugarești, competiții antice și parada de noapte cu torțe 11-15 august| PROGRAM Festivalul Roman Apulum 2023: Lupta dintre daci și romani, ateliere meșteșugarești, competiții antice și parada de noapte cu…

- Miercuri: Ecool Fashion Show, in Cetatea Alba Carolina. Parada costumelor din materiale reciclabile și concert Mario Fresh O noua ediție Ecool Show – Green Fashion Show va avea loc miercuri, 24 mai, la Alba Iulia. Zeci de elevi talentați și creativi din județul Alba vor prezenta costume și ținute vestimentare…