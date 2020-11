Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți barbați inarmați au intrat marți, 3 noiembrie, intr-o banca Credit Agricole din centrul orașului Milano, Italia, și au luat ostatici cel puțin doi angajați care se aflau deja la serviciu. Poliția a blocat tot perimetrul, insa hoții ar fi reușit sa scape prin instalația de canalizare, informeaza…

- Un jaf spectaculos a avut loc in aceasta dimineața la sucursala bancii Credit Agricole de langa Piazza Ascoli din orașul italian Milano, anunța presa italiana. Talharii ar fi scapat prin sistemul de canalizare, dupa ce au intrat și ieșit din cladire printr-o gaura facuta in podeaua sucursalei bancii.…

- Un jaf este in desfasurare la aceasta ora la o banca din Milano. Politia a inconjurat sucursala si a blocat zona. Talharii sunt inca baricadati in banca si ii tin ostatici pe angajatii bancii.

- Un jaf s-a inregistrat in aceasta dimineața la o banca din Milano. Talharii care au intrat in banca au luat ostatici angajații care se aflau in interior, i-au obligat sa deschisa seiful, apoi au fugit cu banii prin sistemul de canalizare.

- Un jaf este in desfașurare la aceasta ora la o banca din Milano. Poliția a inconjurat sucursala și a blocat zona. Talharii sunt inca baricadați in banca și ii țin ostatici pe angajații bancii.

- Un jaf este in desfașurare la aceasta ora la o banca din Milano. Poliția a inconjurat sucursala și a blocat zona. Talharii sunt inca baricadați in banca și ii țin ostatici pe angajații bancii.Conform agenției ANSA, nu este deocamdata clar daca in banca erau sau nu clienți in momentul jafului.…

- Un jaf este in desfașurare la aceasta ora la o banca din Milano. Poliția a inconjurat sucursala și a blocat zona. Talharii sunt inca baricadați in banca și ii țin ostatici pe angajații...

- Cumnata femeii disparute a explicat la Romania TV ca a fost la banca sa scoata bani, iar la scurt timp nimeni nu a mai stiut nimic de ea. "Astazi, in jurul orei 12, cumnata mea a fost impreuna cu fratele meu, sotul ei, la banca, undeva pe Pallady, sectorul 3. Fratele meu a asteptat-o in masina…