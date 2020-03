Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode se afla vineri dimineața pe Autostrada Sebeș – Turda. Acesta inspecteaza stadiul lucrarilor, la nodul rutier Sebeș. Potrivit ultimelor informații publicate de CNAIR, la sfarșitul lunii februarie 2020, stadiul lucrarilor pe loturile 1 și 2 ale Autostrazii A10 Sebeș…

- In zona Galda s-a produs o avarie la rețeaua de apa potabila, din cauza lucrarilor la Autostrada Sebeș-Turda și a celor de relocare a conductei DN 1000 (fir 1). Consumatorii sunt atenționați sa foloseasca apa doar in scopuri menajere, daca apar depașiri de turbiditate. ”Din cauza lucrarilor la autostrada…

- Lucian Bode (45 de ani), Ministrul Transporturilor, s-a intalnit zilele trecute cu miliardarul Ion Țiriac (80 de ani) pentru a discuta despre lucrarile la calea ferata ce va lega Gara de Nord de Aeroportul Otopeni. Conform site-ului clubferoviar. ...

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat ca loturile 1 și 2 din Autostrada Sebeș-Turda vor fi finalizate pana la sfarșitul anului și date in trafic, avertizand antreprenorii și subcontractorii ca nimeni nu iși bate joc de Romania și de banii romanilor.Ministrul Transporturilor, Lucian…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat ca loturile 1 si 2 din Autostrada Sebes-Turda vor fi finalizate pana la sfarsitul anului si date in trafic, avertizand antreprenorii si subcontractorii ca nimeni nu isi bate joc de Romania si de banii romanilor, scrie Mediafax. Ministrul Transporturilor,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, se afla astazi intr-o vizita de lucru la Autostrada Transilvania și Autostrada Sebeș-Turda. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a verificat, joi, impreuna cu managementul CFR Infrastructura stadiul lucrarilor la legatura feroviara Gara de Nord – Aeroport Otopeni. ”Pentru orice intarziere vom avea grija sa aplicam cu celeritate prevederile din fiecare contract astfel incat termenul final…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, a declarat marți ca infrastructura din Romania ar putea fi pusa la punct in termen de 10 ani cu investiții totale in valoare de 40 de miliarde de euro.„Eu spun ca noi am avea nevoie de aproximativ 40 miliarde de euro…