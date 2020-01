O mare de oameni in doliu - strigand ”Moarte Americii!” - a insotit luni sicriele generalului Qassem Soleimani, comandantul cel mai popular in Iran, si camarazilor sai de arme asasinati vineri intr-un atac cu un avion fara pilot (drona) de catre Statele Unite in Irak, relateaza AFP.

Pe alt front al tensiunilor exarcebate cu Washingtonul, Teheranul a anuntat o noua reducere a angajamentelor sale in cadrul Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian din care Statele Unite s-au retras in mai 2018, un pact de-acum aproape golit de continut, informeaza news.ro.

Citește…