Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a avut o vizita istorica la Kiev, unde s-a intalnit cu președintele Zelenski și a vizitat, alaturi de acesta, centrul orașului. Totuși, in Ucraina, razboiul continua. Orașul Odessa, principalul port al Ucrainei la Marea Neagra, este in stare de asediu. Autoritațile locale se așteapta ca rușii sa atace orașul cu rachete. Atacul asupra orașului port Odessa este estimat fie pe parcursul zilei de duminica, 10 aprilie, fie in noaptea de duminica spre luni. Citește și: Rusia – Ucraina, ziua 45: Zelenski se așteapta la un raspuns global, dupa atacul asupra garii…