LIVE TV NEWS BUZAU - TOCATORUL DE STIRI, cu Iulian Gavriluta. azi despre schimbarile de la IPJ si UPU, melteanul la Revelion, liftul din Eminescu, Programul manifest politic 2024, Crangul praduit si imobiliar si altele...

Stiri pe aceeasi tema

- In randurile de mai jos va vom spune programul de Revelion al mall-urilor din București. Iata care este singurul complex comercial deschis in prima zi a anului 2024, dar și care sunt orele de funcționare!

- „Sunt proprietarul restaurantului The President din Parcul Tei. Este vorba despre HCGMB 114/2004 care reglementeaza accesul auto in parcurile publice din București. De cateva luni bune administratorul parcului ne-a interzis sa mai intre mașina de ridicat gunoiul și sa-mi fac aprovizionarea la restaurant.Pana…

- In editia de astazi a "Tocatorului de stiri" de la TV News Buzau, Iulian Gavriluta va aduce stirile care conteaza. Va decriptam si comentam principalele informatii cu care sunteti bombardati...de la stirile locale, pana la nationale si internationale. Astazi vorbim, printre altele de Palitura lui Mocanu…

- In editia de astazi a “Tocatorului de stiri” de la TV News Buzau, Iulian Gavriluta va aduce ultimele stiri care conteaza din actualitatea locala, nationala si internationala. Astazi vorbim despre: “Toma si SA FIE INTUNERIC IN BUZAU, haosul din traficul orasului face victime, persoanele cu dizabilitati…

- In editia de astazi a "Tocatorului de stiri" de la TV News Buzau, Iulian Gavriluta va duce decriptarea stirilor si informatiilor cu care sunteti bombardati. Astazi comentam despre: Caln Georgescu si Bob Kennedy, dezastru pe strada Bucegi,santierul nu are solutii, bicicletele in oras - dezastru, sondaj…

- In editia de astazi 17.1.2023 a "Tocatorului de stiri", de la TV News Buzau, Iulian Gavriluta comenteaza si decripteaza stirile principale locale, nationale si internationale. Astazi vorbim despre bicicloantele Faliment, pericol Crang, Marghiloman si Monteoru, Semaforizare dementa in Buzau , falsa descindere…

- In editia de astazi a “Tocatorului de stiri” de la TV News Buzau vom ataca cateva probleme din actualitatea politica si sociala locala, nationala si internationala. Pentru dumneavoastra, Iulian Gavriluta va va decripta si explica cateva amanunte legate de: jignirile lui Toma din CLM, Case de avocatura…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Andrei Baciu, a anuntat ca la nivelul institutiei functioneaza de marti un „Task Force” pentru combaterea cancerului in Romania format din reprezentanti ai institutiei si medici implicati in lupta cu aceasta boala. „Incepem prin a realiza…