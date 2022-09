Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este petrecuta astazi pe ultimul drum. Funeraliile de stat au inceput la Abatia Westminster. Procesiunea va insoti sicriul de la Westminster Hall pana la manastire.

- Slujba funerara a reginei Elisabeta a II-a s-a incheiat, iar sicriul defunctei regine a fost transportat in afara Westminster Abbey și va traversa Londra pana la Wellington Arch, de unde regina va face ultimul drum spre Windsor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit, joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 de ani. Noul suveran proclamat al țarii este fiul sau cel mare, Charles al III-lea. Regatul Unit și-a putut lua ramas bun de la cea care a avut cea mai lunga domnie din istoria sa - 70 de ani - pana luni, 19 septembrie,…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al Reginei Elisabeta a II-a a ajuns, marți seara, la Palatul Buckingham unde a ramas peste noapte. Sicriul Reginei va fi mutat miercuri, intr-o procesiune, la catedrala Westminster a Parlamentului, unde regina va ramane in stat timp de patru zile.

- Trupul neinsufletit al reginei Elisabeta a II-a urmeaza sa fie transportat marti de la Edinburgh la Londra cu un avion la bordul caruia se va afla printesa Anne, singura fiica a suveranei. De la aeroport, unde vor fi prezenti Regele Charles al IIIl-ea si membri ai familiei regale, sicriul va fi dus…

- Trupul neinsuflețit al reginei Elisabeta a II-a va fi transportat, marți, de la Edinburgh la Londra cu un avion la bordul caruia se va afla prințesa Anne, singura fiica a suveranei. De la aeroport, sicriul va fi transportat la Palatul Buckingham, conform Agerpres.

- Imnul național britanic in versiunea „God save the King” a fost cantat pentru prima data in ultimii 70 de ani in cadrul unui eveniment oficial, la catedrala Sf. Paul din Londra, la finalul unei ceremonii religioase in memoria Reginei Elisabeta a II-a, relateaza AFP. Aceasta versiune, intonata in prezenta…

- Vestea ca Regina Elisabeta a II-a s-a stins din viața a adus multa tristețe in Marea Britanie și nu numai. Mii de oameni s-au adunat in fața Palatului Buckingham din Londra, relateaza Reuters. Oamenii inlacrimați au „God Save the Queen”, dupa ce s-a aflat ca Regina Elisabeta a murit. Imagini cu mulțimea…