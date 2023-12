Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat vineri dimineata o serie vasta de bombardamente asupra mai multor orase ucrainene, inclusiv din vestul tarii si asupra capitalei Kiev, unde s-au auzit mai multe explozii. O alerta aeriana la nivelul intregului teritoriu ucrainean a fost lansata in jurul orei locale 7:00, relateaza Le…

- Rusia a lansat in aceasta dimineata o vasta serie de lovituri aeriene asupra mai multor orase din Ucraina, vizand in special capitala Kiev, precum si Harkov (nord-est), Lvov (vest) si Odesa (sud).Explozii s-au auzit vineri dimineata la Kiev, unde “apararea antiaeriana functioneaza activ” a anuntat primarul…

- Rusia a lansat vineri dimineata o vasta serie de lovituri aeriene asupra mai multor orase din Ucraina, vizand in special capitala Kiev, precum si Harkov (nord-est), Lvov (vest) si Odesa (sud).

- Forțele aeriene ucrainene au transmis marți ca au distrus o nava a flotei ruse in Marea Neagra suspectata ca ar transporta drone de fabricație iraniana Shahed folosite de Moscova pentru bombardamente

- Rusia a lansat 31 de drone si doua rachete spre Ucraina in cursul noptii, vizand in principal sudul tarii.Fortele aeriene au reusit sa distruga 28 de drone si ambele rachete, a anuntat luni armata ucraineana, relateaza Reuters citat de Agerpres.roCa rezultat al luptelor aeriene, Fortele aeriene ucrainene…

- Armata ucraineana a decis sa se baricadeze in transee in fata unei ierni lungi si grele pentru a frana actuala ofensiva rusa pe toate fronturile si a nu pierde mai mult teritoriu, mai ales in regiunea Donetk.Pana acum, Ucraina nu a optat pentru o asemenea tactica defensiva, intrucat a sperat ca trupele…

- Armata ucraineana a decis sa se baricadeze in transee in fata unei ierni lungi si grele pentru a frana actuala ofensiva rusa pe toate fronturile si a nu pierde mai mult teritoriu, mai ales in regiunea Donetk, relateaza vineri agentia EFE. „Unitatile Serviciului Statal de Transporturi Speciale construiesc…

- Rusia a lansat 42 de drone și 6 rachete asupra regiunilor sudice ale Ucrainei in cursul nopții de miercuri spre joi. Apararea aeriana a distrus 41 de drone, dar rachetele au ucis un civil, a anunțat armata ucraineana, potrivit Reuters.„Aparatorii cerului au reușit sa doboare 41 din cele 42 de drone…