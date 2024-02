LIVE TEXT: Război în Ucraina: Ucraina a revendicat atacul cu drone dar a spus că au fost lovite două rafinării de petrol Ucraina a revendicat atacul cu drone dar a spus ca au fost lovite doua rafinarii de petrol. ”Dronele serviciului de securitate ucrainean au lovit in acelasi timp doua rafinarii din regiunea Krasnodar: nu numai rafinaria Ilski, ci si rafinaria Afipski", a declarat un oficial din cadrul serviciilor speciale ucrainene.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din UcrainaUPDATE 10 februarie, ora 03:40: Dupa schimbarea șefului armatei, Zelenski a numit și un nou șef al statului major Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat vineri seara ca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Ucraina a revendicat vineri un atac cu drone asupra a doua rafinarii de petrol din regiunea Krasnodar, in sudul Rusiei, dupa ce Ministerul Apararii de la Moscova a susținut ca a neutralizat 19 drone inamice.

