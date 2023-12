Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Securitate al Rusiei (FSB) a anuntat joi arestarea unui cetatean bielorus, acuzat ca, actionand in colaborare cu serviciile secrete ucrainene, a facut la sfarsitul lunii noiembrie doua operatiuni de sabotaj asupra trenurilor rusesti care transportau carburant in regiunea Buriatia, in Extremul…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) ar fi responsabil pentru distrugerea tunelului feroviar care conecta Rusia și China. Pe 30 noiembrie, arata The New Voice of Ukraine, citata de Yahoo New, SBU a efectuat o explozie in timpul nopții pe o ruta feroviara cheie intre Rusia și China.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat vineri, 24 noiembrie, ca a arestat un fost conducator din regiunea sudica Herson, suspectat ca a colaborat cu rusii pe perioada in care zona s-a aflat sub ocupație si ca și-a denunțat tatal, care ulterior a fost „torturat”, scrie news.ro, care citeaza…

- Traficul aerian cunoaste o complexitate crescuta impusa de restrictiile generate de razboiul din Ucraina si a ajuns, inca de anul trecut, la nivelul pre-pandemic, in vara lui 2023 situandu-se chiar cu aproape 20% peste cel de dinainte de pandemie, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES , directorul…

- Serviciul de Informații și Securitate (SIS) solicita sa fie blocate 22 de siteuri care retransmit știri din Rusia. Potrivit SIS, portalurile „altereaza, in condițiile starii de urgența conținutul informațiilor difuzate in spațiul public, provenite de la autoritațile publice din statul aflat in conflict…

- Vizați de decizia instanței sunt oamenii de afaceri ruși Mihai Fridman, Piotr Aven si Andrei Kosogov, iar activele ucrainene blocate au o valoare de 17 miliarde de grivne, adica mai mult de 464 de milioane de dolari, au anunțat vineri, 6 octombrie, procuratura si serviciile de securitate ucrainene,…

- Ucraina a distrus joi, 14 septembrie, un sistem de aparare antiaeriana al rusilor din apropierea orasului Evpatoria, in Crimeea anexata, intr-un atac cu drone si rachete desfasurat in timpul noptii de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) si de marina, a declarat pentru Reuters o sursa din spionajul…

