- Razboi in Ucraina, ziua 145. Zelenski ii demite pe șeful serviciului de securitate de stat și pe procurorul general. Ivan Bakanov este acuzat ca nu s-a implicat suficient in apararea Harkovului și ca ”s-a gandit doar la sine”.

- Intr-un interviu acordat cotidianului Times, ministrul ucrainean al Apararii, Oleksi Reznikov, a declarat ca Ucraina este pe cale sa adune o forța de un milion de oameni, dotata cu arme occidentale, cu scopul de a recupera zonele de coasta ocupate de Rusia. „Un milion de oameni sunt gata sa lupte pentru…

- „Este vremea sa ducem razboiul pe teritoriul Rusiei", scrie, azi, un editorialist al publicatiei britanice The Times, Roger Boyes. El a fost corespondent Reuters la Moscova si, ulterior, a lucrat pentru The Times de la Varsovia, unde a scris despre revolutia declansata de Solidarnosc. Boyes arata ca…

- Razboi in Ucraina, ziua 122. Dupa patru luni de o invazie militara rusa pe scara larga a teritoriului Ucrainei independente, secretarul de stat american Anthony Blinken a declarat ca Federația Rusa a pierdut deja acest razboi. Ultimele forțe ucrainene din

- O adolescenta a fost arestata in Ucraina și risca sa fie condamnata la inchisoare pe viața, dupac e a fost prinsa ca le spunea rușilor pozițiile soldaților și ale echipamentelor militare ale armatei ucrainene, relateaza portalul Procuraturii Generale din Ucraina . Sub indrumarea procedurala a Procuraturii…

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- UPDATE 2 Rusia „nu inceteaza sa desfașoare operațiuni ofensive” in zonele estice ale Ucrainei, a anunțat luni, Statul Major General al Forțelor Armate ucrainene, potrivit CNN. In regiunea Harkov, in nord-est, rușii au tras asupra zonelor din nord și nord-estul orașului, au declarat reprezentanții armatei…