- Razboi in Ucraina, ziua 339. Rusia a trecut la alt nivel al invaziei militare in Ucraina, lansand o serie de atacuri asupra obiectivelor civile, iar presedintele Vladimir Putin a inceput sa evoce conceptul unui "razboi cu NATO", afirma un oficial de rang

- Razboi in Ucraina, ziua 336. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, ca raspuns la relatarile privind lipsa de munitii a armatei ruse, ca Rusia produce rachete antiaeriene cat restul lumii la un loc.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a comentat temerile politicienilor germani ca furnizarea de tancuri Leopard 2 Ucrainei ar putea duce la o escaladare nucleara cu Federația Rusa. El a spus ca "Rusia a inceput deja acest razboi". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboi in Ucraina, ziua 336. Guvernul Germaniei a decis trimiterea unui numar mic de tancuri in Ucraina si va autoriza livrarea de vehicule blindate de fabricatie germana de catre natiuni aliate, in cadrul acordului cu Statele Unite, afirma oficiali polit

- Razboi in Ucraina, ziua 333. Forțele rusești incearca o ofensiva in sudul regiunii Zaporojie, și, incearca, de asemenea, sa avanseze in zone din Donețk, anunța armata ucraineana, citata de CNN.

- Rusia a susținut ca a capturat un sat din estul Ucrainei ca parte a forței sale de luni de zile catre orașul Bakhmut. Purtatorul de cuvant al ministerului rus al Apararii, Igor Konașenkov, a declarat ca Klișchiivka, la 9 km sud de Bakhmut, a fost „eliberat”.

- Razboi in Ucraina, ziua 314. Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a "epuiza" Ucraina, a spus luni seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

- Aceste tancuri de lupta au fost trimise in „Republica Lugansk”. Potrivit Rusiei, blindajul lor le-ar permite sa reziste la rachete antitanc, inclusiv la rachetele americane Javelin. Canalul de televiziune rusesc NTV a anunțat, miercuri, livrarea a 200 de tancuri T-90M catre luptatorii separatiști din…