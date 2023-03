Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a a transmis vineri ca avioanele vor fi distruse și nu vor face o diferența in cursul conflictului din Ucraina, dupa ce Slovacia a devenit a doua țara care promite ca va furniza avioane de lupta Mig-29 armatei ucrainene, relateaza SkyNews.„In cursul operațiunii militare speciale, toate aceste…

- Reprezentanții conducerii de la Moscova in teritoriul ocupat de forțele armate rusești in regiunea Herson, din sudul Ucrainei, se pregatesc de retragere, a declarat marți purtatoarea de cuvant a Comandamentului Operațional Sud al armatei ucrainene, Natalia Humeniuk.

- Bombardamentele masive efectuate asupra Ucrainei in noaptea de miercuri spre joi reprezinta un „raspuns la acțiunile teroriste organizate de Kiev pe 2 martie in regiunea Briansk”, declara Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat citat de BBC . „Arme de inalta precizie, inclusiv Kinjalul hipersonic,…

- Este a 341-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Cancelarul Olaf Scholz a declarat duminica ca Germania nu va trimite avioane de lupta Ucrainei, in timp ce Kievul continua sa solicite tarilor occidentale armament pentru a contracara invazia rusa.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat ca 54 de rachete si 11 drone de atac lansate joi de Rusia au fost interceptate de apararea antiaeriana ucraineana, subliniind amploarea dezastrului care s-ar fi produs daca nu ar fi fost contracarate. Cateva dintre rachetele lansate de rusi si-au atins…

- Este a 308-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski a avut marți un nou discurs in care a vorbit despre viitor și despre faptul ca 2023 trebuie sa fie un an crucial din punct de vedere al apararii și securitații Ucrainei.

- Razboi in Ucraina, ziua 306. Cel putin 70 de ofiteri rusi au fost raniti dupa un atac asupra unui post de comanda rusesc in regiunea Herson (sudul Ucrainei), potrivit fortelor armate ucrainene.

