- Atacurile cu rachete au avut loc in nord estul Ucrainei, iar cele cu drone s-au produs in vestul țarii, potrivit Reuters. Orașul Harkov din nord est a fost atacat cu rachete rusești vineri dimineața. Primarul Ihor Terehov a anunțat ca au fost inregistrate cel puțin șase explozii. In același timp, apararea…

- Rusia a lansat 31 de drone si doua rachete spre Ucraina in cursul noptii, vizand in principal sudul tarii, insa fortele aeriene au reusit sa distruga 28 de drone si ambele rachete, a anuntat luni armata ucraineana, relateaza Reuters.

- Cel puțin 34 de persoane au fost ranite in urma unor atacuri cu rachete din aceasta noapte asupra Kievului, au anunțat autoritațile. Un spital de copii a fost lovit de resturile unei rachete rusești distruse la Kiev. Serhiy Popko, șeful administrației militare de la Kiev, a declarat ca victimele au…

- Ucraina a doborat, luni dimineața, opt rachete rusesti care se indreptau in directia Kievului, in urma unui atac combinat ce a inclus si drone kamikaze Shahed care au vizat alte regiuni ucrainene, in special, in sudul tarii, a indicat armata ucraineana, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Orasul Harkov, din estul Ucrainei, a fost lovit de mai multe rachete rusesti, au anuntat autoritatile locale in noaptea de joi spre vineri, raportand cel putin un ranit, relateaza AFP, conform Agerpres."Ocupantii au lovit Harkov de sase ori", a scris seful administratiei militare regionale, Oleg…

- Rusia a lansat in noaptea de joi spre vineri un total de 38 de drone kamikaze Shahed de fabricatie iraniana si o racheta aeriana ghidata Kh-59 asupra regiunilor din estul, centrul, sudul si vestul Ucrainei, au anuntat vineri autoritatile militare ucrainene, citate de EFE si Unian.

- Rusia a atacat Ucraina cu drone de asalt si rachete ghidate si antiaeriene, in noaptea de sambata spre duminica, iar fortele de aparare ucrainene au reusit sa doboare patru dintre ele, au informat surse oficiale de la Kiev, citate de EFE, conform Agerpres.Fortele aeriene ucrainene a anuntat intr-un…

- Liderul bratului armat al miscarii Hamas a anuntat in aceasta dimineața declansarea unei operatiuni – “Potopul Al-Aqsa” – impotriva Israelului, in timp ce rachete sunt lansate cu sutele dinspre Fasia Gaza asupra teritoriului israelian, informeaza agentiile de presa internationale. “Am decis sa punem…