Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre NATO au ajuns la un acord cu privire la trimiterea de sisteme de aparare antiaeriana suplimentare in Ucraina, printre care baterii de rachete Patriot. De asemenea, mai mulți aliați au anunțat ajutoare individuale suplimentare.STIRIPESURSE.

- Razboi in Ucraina, ziua 785. Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, a cerut țarilor din Europa sa preia exemplul Germaniei dupa ce aceasta a trimis Ucrainei un sistem suplimentar de aparare antiaeriana Patriot.

- Razboi in Ucraina, ziua 785. Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, a cerut țarilor din Europa sa preia exemplul Germaniei dupa ce aceasta a trimis Ucrainei un sistem suplimentar de aparare antiaeriana Patriot.

- Aliatii Ucrainei nu ofera suficienta aparare antiaeriana, se plange Dmitro Kuleba. "Cand spun ca Europa va fi in razboi si ca rachetele vor cadea pe Bruxelles si alte orase europene, nu exagerez", avertizeaza seful diplomatiei de la Kiev, relateaza News.ro. Partenerii Kievului nu ofera suficiente…

- Razboi in Ucraina, ziua 764. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut un nou apel catre aliatii occidentali pentru a accelera livrarea avioanelor de lupta F-16 si a sistemelor de aparare antiaeriana Patriot, dupa atacurile din Harkov, soldate cu

- Razboi in Ucraina, ziua 764. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut un nou apel catre aliatii occidentali pentru a accelera livrarea avioanelor de lupta F-16 si a sistemelor de aparare antiaeriana Patriot, dupa atacurile din Harkov, soldate cu

- Autoritațile germane se lovesc de tot mai multe cazuri ale unor persoane care au reușit sa obțina, in mod fraudulos, sume de bani, provenite din ajutoare sociale, dupa ce s-au dat drept refugiați de razboi din Ucraina. La un control mai amanunțit, autoritațile din landul german Baden-Wurttemberg…

- Volodimir Zelenski le-a spus ucrainenilor, in alocutiunea video de vineri seara, ca a avut in cursul zilei o intalnire privind situatia financiara, activitatea Fiscului si veniturile fiscale si a cerut colectarea taxelor si impozitelor si eliminarea afacerilor „la negru”.„Trecem in revista raportul…